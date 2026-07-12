Il Comune di Loggia ha chiuso il bilancio 2024 con un saldo di oltre 118 milioni di euro. Nel documento si evidenzia un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a circa 51 milioni di euro. La gestione finanziaria include anche le tariffe Tari e i pagamenti a A2A. La situazione economica del Comune viene descritta come solida, senza ulteriori dettagli sui dettagli specifici delle entrate o delle spese.

Un Comune solido, la Loggia, sotto il profilo economico, si intende. Che ha chiuso l’esercizio 2024 con oltre 118.135.000 euro e un fondo crediti di dubbia esigibilità che vale 51 milioni 370 mila euro. Un saldo indubbiamente positivo che, però, giocoforza si interfaccia con le difficoltà operative di riscossione crediti e la gestione di una partecipata, quotata, particolarmente delicata e complessa sotto il profilo finanziario. A evidenziarlo, e a raccomandare «più rigore e attenzione» è la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo — presidente Susanna Loi — su alcuni punti in particolare, dopo aver analizzato i rendiconti del Comune di Brescia, dal 2021 al 2024, e aver avviato un’istruttoria ad hoc. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Loggia, i nodi finanziari: Tari e A2A

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