Bruxelles sta lavorando per rafforzare la propria presenza in Siria, affrontando questioni legate a questioni politiche e finanziarie. Le autorità europee stanno cercando di sviluppare un sistema di supporto che possa migliorare la gestione delle risorse e delle relazioni con le parti coinvolte. L’obiettivo è creare un quadro più strutturato per l’assistenza e la cooperazione nella regione, con un’attenzione particolare alle sfide di natura politica ed economica.

L’impegno di Bruxelles c’è, al pari della consapevolezza che andrà costruita un’infrastruttura di carattere economicofinanziario che sia perimetro sociale per i cittadini siriani desiderosi di una vita normale, dopo la follia delle purghe di Assad e la possibile normalizzazione istituzionale rappresentata dal governo guidato da Ahmad al-Sharaa. L’Unione Europea prova ad accelerare sul dossier Siria, anche se non mancano divergenze politiche, come la fuga in avanti di quegli Stati membri che premono per rimpatri volontari più rapidi. Sono quegli stessi Paesi che dal 2015 hanno accolto un numero maggiore di siriani e che oggi devono gestire le conseguenze politiche di quella scelta, come Germania e Danimarca.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Bruxelles accelera sulla Siria tra nodi politici e finanziari

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