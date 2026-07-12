LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tornano le salite possibili attacchi da lontano
La nona tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi tra Malemort e Ussel, con una lunghezza di 154 km. La tappa prevede il ritorno delle salite, con possibilità di attacchi da lontano da parte dei corridori. È prevista una diretta live per seguire gli aggiornamenti sulla corsa e la classifica generale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della nona tappa del Tour de France 2026, Malemort-Ussel di 154 km. Frazione adatta alle fughe, molto mossa ma senza pendenze eccessivamente ardue. Dopo due giornate adatte alle ruote veloci arriva una grande occasione per i cacciatori di tappe. Da capire se Tadej Pogacar deciderà di lasciare spazio alla fuga, magari perdendo anche la maglia gialla, oppure farà comunque controllare la corsa alla UAE Team Emirates-XRG. Tra gli uomini che potrebbero trovarsi bene su un percorso del genere ci... 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 8 Preview: Trickier Than It Looks
Notizie e thread social correlati
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocistiLa settima tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi tra Hagetmau e Bordeaux, con una lunghezza di 175 chilometri.
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per le ruote velociOggi si tiene la settima tappa del Tour de France 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa.
Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sesta Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tadej Pogacar rifila una fragorosa mazzata a Vingegaard e ipoteca la vittoria finale; Tour de France, oggi ottava tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026 · Tappa 12: Percorso, orari, altimetria 16 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi.
LIVE TOUR DE FRANCE: DRAMMA NELLA DISCESA DEL TOURMALET! CADE LA MAGLIA GIALLA TRAEEN! Non c'è davvero pace in questa sesta tappa, che sta regalando colpi di scena a ripetizione. Nella lunghissima e veloce discesa dal Col du facebook
DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Quinta Tappa x.com
r/RedditPHCyclingClub on Reddit: Usapang Tour de France reddit
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier concede una poderosa doppiettaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17:29 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell'ottava ... oasport.it
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tadej Pogacar rifila una fragorosa mazzata a Vingegaard e ipoteca la vittoria finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.48 Del Toro invece sembra al gancio in questa fase. 16.47 ... oasport.it