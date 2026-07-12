LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tornano le salite possibili attacchi da lontano

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nona tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi tra Malemort e Ussel, con una lunghezza di 154 km. La tappa prevede il ritorno delle salite, con possibilità di attacchi da lontano da parte dei corridori. È prevista una diretta live per seguire gli aggiornamenti sulla corsa e la classifica generale.

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