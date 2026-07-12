LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tornano le salite possibili attacchi da lontano

Notizia in breve

La nona tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi tra Malemort e Ussel, con una lunghezza di 154 km. La tappa prevede il ritorno delle salite, con possibilità di attacchi da lontano da parte dei corridori. È prevista una diretta live per seguire gli aggiornamenti sulla corsa e la classifica generale.