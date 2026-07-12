LIVE Sinner-Zverev Wimbledon 2026 in DIRETTA | tra poco l’atteso atto conclusivo

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'incontro tra Sinner e Zverev a Wimbledon 2026 sta per concludersi, con l'atto finale imminente. Poco prima delle 16.40, si invita a aggiornare la diretta per seguire gli sviluppi. Zverev, rispetto a mesi fa, si presenta con un gioco notevolmente migliorato, distinguendosi rispetto alle precedenti prestazioni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Non diamo però credito solo ai numeri. Zverev è un giocatore completamente diverso rispetto a qualche mese fa. Ha completamente svoltato dopo la vittoria del Roland Garros. Nella sua testa è avvenuto un click che potrebbe portarlo nella seconda fase di carriera a diventare un rivale alla pari di Sinner ed Alcaraz. 16.39 Dunque, dopo un iniziale 1-4, l’azzurro è avanti 10-4 nella serie con il tedesco, che non batte il n.1 da 3 anni. 16.38 Questi i 14 precedenti tra Sinner e Zverev: 1 Jannik Sinner – 6-1 6-2 – 2026 – ATP Masters 1000 Madrid (Finale) 2 Jannik Sinner – 6-1 6-4 – 2026 – ATP Masters... 🔗 Leggi su Oasport.it

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