LIVE Sinner-Djokovic Wimbledon 2026 in DIRETTA | tra poco si comincia!

Tra pochi minuti inizia la partita tra Sinner e Djokovic a Wimbledon 2026. Djokovic arriva dopo aver vinto una maratona di 5 ore e 15 minuti contro Auger-Aliassime, con due giorni di riposo per recuperare. La sfida si svolge sul campo principale, con il pubblico pronto a seguire l’incontro in tempo reale. Aggiornamenti in diretta saranno disponibili durante tutto l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Djokovic è reduce da una maratona di 5 ore e 15 minuti per sconfiggere Auger-Aliassime. Ha avuto però 2 giorni di riposo per recuperare. 16.58 Sinner è avanti 6-5 nei precedenti con Djokovic. Sembrava ormai aver invertito il trend iniziale, venendo da 5 vittorie consecutive. Poi è arrivata la doccia fredda nell’ultima semifinale degli Australian Open, dove il serbo si impose per 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. 16.54 Zverev ha svoltato mentalmente dopo aver conquistato il primo Slam della carriera. Adesso è diventato un osso duro per chiunque. Anche per Sinner e Alcaraz. 16.53 Un super Zverev, davvero un altro giocatore dopo aver vinto il Roland Garros, ha spazzato via Fery per 7-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 14 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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