LIVE Sinner-Zverev Wimbledon 2026 in DIRETTA | il n1 difende il titolo contro il campione del Roland Garros

Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano in finale a Wimbledon 2026. Sinner, numero uno del mondo e campione in carica, difende il titolo contro Zverev, testa di serie due. La partita si gioca sulla centrale del torneo, con in palio il trofeo più ambito del tennis. La finale è in corso, aggiornamenti in tempo reale sulla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra il campione in carica, l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2, valido per l’ultimo atto del torneo di Wimbledon 2026 di tennis. Il match di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il teutonico sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 14.00 italiane di oggi, domenica 12 luglio, sul Centre Court: Sinner e Zverev si affronteranno dopola finale di doppio femminile, ma comunque non prima delle ore 17.00 italiane. Jannik Sinner... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Preview | Sinner vs. Zverev Wimbledon 2026 Final

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Il momento che tutti aspettavano è arrivato Domani dalle 17:00 LIVE su Tv8 non perdetevi la finale del torneo singolare maschile di Wimbledon, con Jannik Sinner e Alexander Zverev a contendersi il titolo x.com

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