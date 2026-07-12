Durante il match di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev, il punteggio è 4-3 in favore dell'italiano nel quarto set. Sinner ha ottenuto un break, rispondendo con un rovescio inside-out vincente e un altro lungo scambio con una risposta profonda, dopo un lungo game. La partita si sta giocando in diretta, con il punteggio complessivo di 6-7, 7-6, 6-3, 4-3.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Risposta profonda di Sinner, lungo il rovescio di Zverev in uscita dal servizio. 40-15 Rovescio inside-out vincente di Sinner. 40-0 Ace esterno del n.3. 30-0 Ace di seconda al centro di Zverev. 15-0 Lunga la risposta di rovescio di Sinner. 5-3 Servizio e rovescio lungolinea vincente del n.1. Adesso può prendersi dei rischi nel prossimo turno di risposta. Seconda. 40-0 Servizio vincente al centro dell’italiano. 30-0 Lungo il diritto difensivo di Zverev, che allarga le braccia e si sfoga con il papà-allenatore. Seconda. 15-0 Sinner non dà angoli a Zverev. Lungo il diritto centrale del tedesco. Sinner inizia con una seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 4-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break dell’italiano!

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LIVE: Sinner VS Zverev (Wimbledon 2026 - Finale)

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