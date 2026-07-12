Sul campo centrale, il match tra Sinner e Zverev prosegue con il tedesco avanti 7-6, 2-1. Nei primi due game, entrambi sono arrivati ai vantaggi. Zverev ha concluso il secondo game con una volée di rovescio dopo aver spinto avanti con un servizio potente, portando il punteggio a 40-0 nel game successivo. L’azione si è svolta in modo rapido e intenso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Larga la risposta di diritto dell’italiano. 40-0 Zverev bombarda, avanza e chiude con la volée di rovescio. 30-0 Zverev vince lo scambio sulla diagonale di diritto. 15-0 Impressionante Zverev. Ricomincia con una sassata vincente al centro. 1-1 Servizio vincente al corpo dell’italiano. A-40 Servizio esterno e diritto lungolinea vincente di Sinner. Ma Zverev sta davvero rispondendo tantissimo. 40-40 Diritto incrociato vincente di Zverev. 40-30 Ace esterno dell’italiano. 30-30 Serve&volley di Sinner sulla seconda. In rete la risposta di rovescio di Zverev. Ma la prima non c’è. 15-30 Pesante rovescio lungolinea del tedesco, largo il diritto incrociato di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-7, 1-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: primi due game ai vantaggi

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Sinner vs Zverev | Wimbledon 2026 Final | Tennis Talk Preview

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