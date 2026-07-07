LIVE Sinner-Struff 7-5 3-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il n1 emerge da un lungo game ai vantaggi

Durante il match di Wimbledon 2026 tra il numero uno del mondo e uno sfidante classificato 74°, il punteggio è attualmente 7-5, 3-4. In un lungo game ai vantaggi, il giocatore testa di serie ha vinto un punto decisivo dopo aver salvato diverse occasioni di break. Il punteggio nel game mostra 40-0, con un punto vinto grazie a una risposta di rovescio lunga dell’avversario, seguita da un errore in rete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Solo seconde in questo game. 40-0 Lunga la risposta di rovescio del n.74. Terza seconda del game. 30-0 In rete la risposta di rovescio di Struff. Altra seconda. 15-0 Struff avanza dopo la risposta, passante di rovescio lungolinea vincente dell’italiano. Seconda per Sinner. 15.29 E’ come se il break subìto abbia tolto nuovamente certezze al Sinner discontinuo di questa edizione. 3-4 Ace al centro di Struff. 40-15 Sinner spara via la risposta di diritto. 30-15 Ancora un servizio vincente al centro. 15-15 Battuta vincente al centro del n.74. 0-15 Doppio fallo di Struff. 3-3 Lunga la risposta di rovescio di Struff. 🔗 Leggi su Oasport.it

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