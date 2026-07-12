LIVE Sinner-Zverev 3-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il n1 risale da 0-30

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner ha vinto il quinto set contro Zverev, portandosi sul 3-2. Nel gioco in corso, Sinner ha attaccato corto e il passante di diritto incrociato di Zverev è uscito di poco. È la seconda palla per Sinner nel game.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Attacco corto di Sinner, esce di un soffio il passante di diritto incrociato di Zverev. Seconda per Sinner. 3-3 Battuta esterna vincente. Non si è giocato in questo game. 40-0 Servizio vincente al centro di Zverev, che sin qui ha perso solo 3 punti in risposta. 30-0 Battuta vincente al centro del tedesco. 15-0 In rete la risposta di diritto di Sinner. 3-2 Battuta vincente al centro del n.1. 40-30 Servizio esterno vincente dell’italiano. 30-30 Largo il diritto lungolinea di Zverev, che si dispera ed emette un gemito di frustrazione. Pericolosissima seconda. 15-30 Ace al centro di Sinner. 0-30 Mostruosa difesa di Zverev sulla diagonale di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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