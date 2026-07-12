LIVE Sinner-Zverev 1-0 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il n1 risale subito da 15-30

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner ha vinto il primo game contro Zverev, risalendo da 15-30 e portandosi a 40-0 con un rovescio in corridoio e un diritto incrociato. Nel secondo game, si sono verificati uno scambio lungo da fondo e un altro punto che ha portato il punteggio a 30-0.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 40-0 Back di rovescio di Sinner, in corridoio il diritto incrociato del n.3. Seconda. 30-0 Scambio lungo da fondo. Lungo il diritto centrale del tedesco. 15-0 Ace al centro di Sinner. 1-1 Diritto incrociato strettissimo di Zverev. Ripetiamo: è un altro giocatore rispetto a prima del Roland Garros. Non sarà facile. 40-0 Larga la risposta di rovescio dell’italiano. 30-0 Lunga la risposta di rovescio di Sinner. 15-0 Servizio vincente al centro di Zverev a 222 kmh. Si presenta così. 1-0 Lunga la risposta di diritto di Zverev. Sinner tiene un primo game laborioso. Let sulla seconda. Un Sinner molto contratto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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