LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Italia per gli ultimi botti Alle 9.00 le batterie

Alle 9.00 si sono svolte le batterie dell'ultima giornata degli Europei juniores di nuoto a Monaco. La sessione conclusiva ha visto le ultime gare con atleti italiani in corsa. La manifestazione si conclude oggi con le finali di questa mattina. La diretta è in corso per seguire gli ultimi risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. Si chiude all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera la 52ª edizione dei Campionati Europei Juniores di nuoto, con un’ultima giornata che metterà in palio gli ultimi titoli continentali e offrirà all’Italia nuove occasioni per arricchire un medagliere già estremamente positivo. Dopo una settimana ricca di soddisfazioni, gli azzurri saranno protagonisti fin dalle batterie del mattino, ricordando che nelle gare individuali potranno qualificarsi al turno successivo al massimo due atleti per nazione, purché tra i migliori sedici nelle prove con semifinali o tra i migliori otto nelle gare con accesso diretto alla finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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