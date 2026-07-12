LIVE Moto2 GP Germania 2026 in DIRETTA | manca poco alla partenza a Sachsenring

La gara di Moto2 al Sachsenring sta per iniziare, con i motori pronti a rombare. Poco prima del via, il pilota italiano che occupa la quinta posizione in classifica e primo tra gli italiani ha avuto una partenza complicata. L’atmosfera nel paddock è tesa, con i meccanici che sistemano gli ultimi dettagli e i piloti che si preparano ai 15 giri previsti. La pista è bagnata, aggiungendo incertezza alla corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 14.00 12.04 Gara complessa già dalla partenza per Vietti, quinto in classifica e primo degli italiani. Il pilota di Boscoscuro partirà ventiduesimo, mentre il migliore degli italiani in griglia è Lunetta, dodicesimo. 12.02 Questa, invece, la classifica piloti che aggiorneremo appena sapremo i risultati di questo GP: 12.00 Questa la griglia di partenza della gara: 11,58 Veniamo dalla gara di Moto3 appena conclusa, dove abbiamo visto un grandissimo Matteo Bertelle che è riuscito a piazzare in volata la sua KTM Level Up in terza posizione, con Uriarte che ha vinto il Gran Premio davanti a Quiles. 🔗 Leggi su Oasport.it

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