LIVE Italia-Serbia 2-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | ampio vantaggio delle avversarie nel terzo set 13-17
L’Italia ha battuto la Serbia 2-0 negli Europei di volley femminile under 22. Nel terzo set, le avversarie hanno mantenuto un vantaggio di 13-17. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. Sono previste anche dirette di altre gare di volley femminile: Italia-Cina alle 14 e Italia-Turchia under 18 alle 17.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 15-21 Dominio della Serbia in questo finale, non resta in campo la difesa sulla parallela di Vidacic. 15-20 Deviato fuori il primo tempo di Mijacic. 15-19 Sempre Adigwe, mani fuori da posto due! 14-19 Black out totale sulla ricezione, il secondo tocco dell’Italia non viene raccolto da nessuno. 14-18 Pasticciamo a muro e in copertura, la palla della Serbia cade nel nostro campo. 14-17 Mani fuori di Adigwe con la parallela da posto due. Time-out Italia. 13-17 Cade a terra il primo tempo di Skocajic. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Italia vs Serbia | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 18 Giugno 2026 PUNTEGGIO LIVE
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Cechia 2-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: ampio vantaggio delle azzurre nel terzo set, 17-12Nel terzo set della partita tra Italia e Repubblica Ceca, le italiane conducono con un punteggio di 17-12.
LIVE Italia-Serbia 1-1, Amichevole volley femminile in DIRETTA: avversarie in cerca della fuga definitiva nel terzo set, 13-16Alla fine del secondo set, il punteggio è di 14-17 in favore della Serbia, con un punto segnato da Uzelac.
Temi più discussi: Europei: vittoria all’esordio per l’Italia, Serbia battuta 3-2; Europeo Under 20F, Italia-Serbia 85-78 (Giacchetti 24). Martedì l'Islanda (ore 19.30, Live YT FIBA); Dove vedere Italia-Serbia oggi in tv, finale Europei U22 volley femminile: orario, canale, streaming; Italbasket, la seconda fase: Bosnia e Serbia ad agosto, il calendario completo.
: ' ! Proprio come 2 anni fa, sarà ancora Italia vs Serbia Ore 18:30 Diretta gratuita sul canale YouTube di CEVolleyball. Forza! #CEV #EuroVolleyU22W #volle x.com
?? Tic Tac Next Show @ricky_martin 16 junio: Belgrade, Serbia - Belgrade River Fest 19 junio : Pula, Croacia – Pula Arena 21 junio : San Benedetto del Tronto, Italia – SanPark Live Arena 24 junio : Pully, Suiza – Quai Milliquet 27 junio : Obe facebook
Dove vedere Italia-Serbia oggi in tv, finale Europei U22 volley femminile: orario, canale, streamingL'Italia affronterà la Serbia nella finale gli Europei U22 di volley femminile, in corso di svolgimento a Den Haag (Paesi Bassi). Dopo aver dettato legge ... oasport.it
Italia-Serbia U19 2-0, gol di Liberali e Iddrissou. Vittoria degli Azzurrini al debuttoAl via alle 17 a Caernarfon l'Europeo Under 19 degli Azzurrini, che debuttano contro la Serbia. Bollini punta sul tridente con Iddrissou insieme a Coletta e Mosconi. Titolari Liberali e Comotto, c'è ... sport.sky.it