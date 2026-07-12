LIVE Italia-Serbia 2-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | ampio vantaggio delle avversarie nel terzo set 13-17

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha battuto la Serbia 2-0 negli Europei di volley femminile under 22. Nel terzo set, le avversarie hanno mantenuto un vantaggio di 13-17. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. Sono previste anche dirette di altre gare di volley femminile: Italia-Cina alle 14 e Italia-Turchia under 18 alle 17.

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