LIVE Italia-Cina Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre si giocano il primato nel round robin!

Notizia in breve

Le azzurre sono in campo per contendersi il primato nel round robin della Nations League femminile di volley 2026 contro la Cina. La partita è in diretta e può essere aggiornata tramite la piattaforma dedicata. Contestualmente, sono in programma anche le sfide Italia-Turchia, U18, e Italia-Serbia, U22, entrambe con inizio alle 17 e alle 18.