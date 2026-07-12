LIVE Italia-Cina Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre si giocano il primato nel round robin!
Le azzurre sono in campo per contendersi il primato nel round robin della Nations League femminile di volley 2026 contro la Cina. La partita è in diretta e può essere aggiornata tramite la piattaforma dedicata. Contestualmente, sono in programma anche le sfide Italia-Turchia, U18, e Italia-Serbia, U22, entrambe con inizio alle 17 e alle 18.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI VOLLEY FEMMINILE U22 DALLE 18.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima e ultima partita della fase eliminatoria della Volley Nations League femminile 2026, in programma a Hong Kong tra Italia e Cina. Per l’Italia resta ancora un ultimo ostacolo prima di concentrarsi sulle Finals di Macao. Domenica 12 luglio, alle ore 14.00 italiane, le azzurre di Julio Velasco affronteranno la Cina nell’ultima gara della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026. La qualificazione... 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
VNL Femminile 2026: Carlotta Cambi dopo Italia-USA 0-3
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Cina, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: ultimo impegno di lusso per le azzurreAlle 20:00 si è disputata a Hong Kong l'ultima partita della fase eliminatoria della Nations League femminile di volley 2026 tra Italia e Cina.
LIVE Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella per le azzurreNella seconda partita della prima settimana di gare della Volley Nations League femminile 2026, si gioca a Brasilia tra Italia e Olanda.
Temi più discussi: Italia-Cina oggi, Nations League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; VNL: l’Italia è sbarcata ad Hong-Kong per la week 3; Volleyball Nations League 2026: l'Italia vince in rimonta contro il Canada e si lancia al match finale contro la Cina • Pallavolo femminile; Cina - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT.
Nations League pallavolo femminile 2026, Italia-Cina: a che ora si gioca e dove vederla in tv ?? facebook
VNL F.: L'Italia è arrivata a Hong Kong, subito il primo allenamento Le azzurre sono atterrate in Cina e iniziano la preparazione alla Week 3. Esordio mercoledì 8 luglio alle 11 contro l'Ucraina. #pallavolo #volley #sport #volleyballit #26annionline #VNL #Allena x.com
L'Italia in Cina per i Mondiali: primo avversario la FranciaLe azzurre esordiranno nelle prime ore del mattino italiano (5.00) a Hangzhou in Cina contro la nazionale transalpina. Nella Pool D incontrerà inoltre il Brasile, Campione in carica, e Thailandia ... corrieredellosport.it
Dove vedere in tv Italia-Cina, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streamingL’Italia affronterà la Cina nell’ultima partita della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Dopo aver affrontato Ucraina, Belgio e Canada in quel di Hong Kong, le azzurre ... oasport.it