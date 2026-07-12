L’Italia ha vinto contro la Cina 3-2 al tie break nella partita di Nations League femminile di volley 2026. La sfida si è conclusa con tre set per le italiane e due per le cinesi. La partita si è svolta in diretta streaming, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. Contestualmente, sono state trasmesse anche le partite di volley femminile U18 contro la Turchia e di volley femminile U22 contro la Serbia, entrambe a partire dalle 17 e dalle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI VOLLEY FEMMINILE U22 DALLE 18.30 16.24: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 16.23: L’Italia affronterà il Giappone o l’Olanda a Macao nei quarti di finale delle Finals, mentre la Cina se la vedrà con gli USA 16.21. Come ieri ancora una volta l’italia non ha brillato per diversi tratti dell’incontro ma è riuscita a ritrovarsi in tempo per ribaltare una situazione che si era fatta pericolosa sull’1-2 contro le giovanissime cinesi che hanno grandi margini di crescita e potranno tornare presto ad essere protagoniste su alti livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Cina 3-2, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: ancora un successo azzurro al tie break!

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TRIS delle Azzurre KO anche la Turchia: Italia-Turchia 3-1 | Volleyball Nations League | DAZN

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VNL: Velasco applaude la rimonta dell'Italia. Grande carattere. Ora vogliamo chiudere al meglio contro la Cina Una vittoria costruita con carattere, pazienza e profondità della rosa. Dopo il successo in rimonta per 3-2 sul Canada, il commissario tecnico Julio x.com

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