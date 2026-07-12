L’Italia che gli Stati Uniti non possono ignorare

Il 7 luglio, a Ankara, trentadue leader mondiali si sono riuniti durante una cena con il presidente turco. Tra gli invitati c’erano rappresentanti di vari paesi, mentre si discuteva di questioni internazionali. La presenza di numerosi capi di stato ha attirato l’attenzione globale. La cena si è svolta in un contesto di incontri diplomatici ufficiali. Nessuna informazione è stata resa nota sui temi trattati o sui contenuti delle discussioni.

Roma, 12 luglio 2026 – Ankara, Turchia, 7 luglio: mentre i tavoli rotondi della cena di Erdo?an cercavano di collocare trentadue leader mondiali “esattamente alla stessa distanza l’uno dall’altro” – perché il galateo vale almeno tanto quanto la diplomazia – Donald Trump ha dato il solito spettacolo fatto di lamentazioni e sfottò: ci siamo così abituati che ormai non se ne cura più nessuno. Nell’ordine: la Nato lo ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non lo hanno aiutato. Poche ore prima, su Truth, aveva affidato il proprio risentimento a un ormai famigerato meme: Meloni che lo guarda e la didascalia “serve un ordine restrittivo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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LItalia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella

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Tutta la mia solidarietà a @GiorgiaMeloni per l’ennesimo folle attacco di Donald Trump. Offendere la Presidente del Consiglio significa offendere l’Italia, le sue istituzioni e i suoi cittadini. Che a farlo sia il Presidente degli Stati Uniti è motivo di grande amarezz x.com

Secondo voi, perché solo il 36% dei milionari in Italia è self-made, mentre negli Stati Uniti la percentuale sale al 73%? Quali fattori spiegano questa differenza? reddit

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