L’Inter continua a lavorare per il trasferimento di Anan Khalaili e non ha valutato altre opzioni sul mercato. Nonostante i supplementi di esami medici richiesti, la società resta ottimista e mantiene la speranza di concludere l’affare. Nei giorni scorsi si sono verificati alcuni ritardi, ma l’Inter non ha cambiato posizione riguardo alla trattativa.

di Francesco Aliperta Inter, i nerazzurri restano fiduciosi sull’esito positivo dell’affare nonostante i supplementi di esami medici richiesti. Nonostante il momentaneo intoppo delle scorse ore, l’ Inter non perde la fiducia per il trasferimento di Anan Khalaili. Il giocatore israeliano sosterrà domani mattina altri test, ma la società nerazzurra confida di poter chiudere l’operazione subito dopo il completamento degli esami medici richiesti dal CONI. Sensazioni positive, in questo senso, filtrano anche direttamente dall’entourage del calciatore, che resta in attesa di sbloccare definitivamente la situazione per unirsi al gruppo guidato da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter smentisce tutti: attesa e ottimismo per Khalaili. Non sono stati sondate altre alternative all’esterno destro

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Oh addirittura in coro!!!! Vogliamo l’ #Inter . Poi bisogna trattare con i club… e forse chiederanno soldi ! #Inter barzelletta. E @Alex_Cavasinni da #Narnia non si smentisce x.com

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