Khalaili è arrivato a Milano e sono in corso gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale da parte del club. L’Inter sta anche aspettando di completare l’acquisto di un esterno destro, con l’obiettivo di rafforzare la rosa.

di Stefano Cori Khalaili è arrivato in città, mancano gli ultimi passaggi formali per arrivare all’annuncio ufficiale del club. In casa Inter sta per arrivare un altro nuovo acquisto. Dopo Aleksandar Stankovic, contro riscattato dal Club Brugge, e Ivan Provedel che sarà il secondo portiere, è il momento di Anan Khalaili. L’esterno israeliano andrà a rinforzare la formazione di mister Cristian Chivu. Nella fattispecie prenderà il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Arrivato dall’Union Saint Gilloise, è sbarcato oggi a Milano. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER I prossimi passaggi verso l’ufficialità sono le visite mediche e successivamente la firma sul contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Khalaili è a Milano, Chivu aspetta il suo esterno destro: i prossimi passaggi verso l’ufficialità

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