L’Inps impiega quotidianamente 59 sistemi di intelligenza artificiale per gestire i dati dei cittadini. Il rapporto annuale del 2026 rivela che queste tecnologie sono diventate parte integrante di diverse funzioni dell’istituto. Non sono state fornite dettagli specifici su come vengono utilizzati i sistemi o quali dati vengono elaborati. La presenza dell’IA riguarda vari ambiti operativi dell’ente previdenziale.

L’ Inps utilizza ogni giorno 59 diversi sistemi di intelligenza artificiale. È quanto emerge dal rapporto annuale dell’Istituto per il 2026, che ha spiegato come l’IA sta entrando in varie parti della macchina operativa dell’Inps. Dal sito alla gestione dei dati degli utenti, fino a quella delle richieste, questa tecnologia è ormai parte integrante del modo in cui funziona la previdenza sociale in Italia. L’ IA generativa è nota al pubblico soprattutto per la sua capacità di generare contenuti. È però molto utile anche per altre funzioni, tra cui il riconoscimento di pattern all’interno di grandi quantità di dati. I 59 sistemi di intelligenza artificiale dell’Inps. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su INPS.

© Quifinanza.it - L’Inps usa 59 sistemi di intelligenza artificiale: cosa fanno con i dati dei cittadini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cosa fanno Fincantieri e sindacato con l’Intelligenza ArtificialeFincantieri e i sindacati hanno avviato un progetto comune per integrare l’Intelligenza Artificiale nei processi produttivi.

Infrastrutture, intelligenza artificiale, rapporti con gli Usa: di cosa si è discusso oggi in CdmDurante il Consiglio dei ministri di oggi si è discusso di infrastrutture, intelligenza artificiale e rapporti con gli Stati Uniti.