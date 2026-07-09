Fincantieri e i sindacati hanno avviato un progetto comune per integrare l’Intelligenza Artificiale nei processi produttivi. L’obiettivo è velocizzare l’innovazione tecnologica e migliorare l’efficienza delle attività industriali. La collaborazione si concentra sull’uso di strumenti digitali per ottimizzare le fasi di lavoro e ridurre i tempi di produzione. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui metodi o sui risultati attesi dall’accordo.

Essere riusciti a conciliare la necessità di Fincantieri di accelerare il processo di innovazione tecnologica finalizzata al miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi, in particolare con l’introduzione di strumenti di Intelligenza Artificiale, e l’esigenza dei sindacati metalmeccanici di tutelare i lavoratori rappresenta il grande valore dell’intesa sottoscritta lo scorso 6 luglio. Dopo una lunga e complessa trattativa si è giunti alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa sull’introduzione delle sperimentazioni in materia di innovazioni tecnologiche che costituisce il primo accordo, firmato fra azienda e sindacato, nell’ambito del settore metalmeccanico sul tema. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa fanno Fincantieri e sindacato con l’Intelligenza Artificiale

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