L'IA di Meta fatica a riconoscere le immagini che lei stessa ha generato | basta un ritaglio per confonderla

Meta AI ha incontrato difficoltà nel riconoscere le immagini create o modificate dal suo stesso modello Muse AI. Secondo un’analisi recente, anche un semplice ritaglio di queste immagini riesce a confondere il sistema, che fatica a identificarle correttamente. La situazione evidenzia limiti nelle capacità di riconoscimento automatico delle immagini generate dall’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda.

Secondo una recente analisi giornalistica, Meta AI non sarebbe in grado di riconoscere le immagini generate o modificate dal nuovo modello Muse AI, che però appartiene alla stessa Meta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lia Cardinale (@liacardinale1) / Posts and Replies x.com

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