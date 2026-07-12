L’ex consigliere comunale del Vicentino passato dal Pd a Vannacci | Mi piace la remigrazione Gestivo un sexy shop non vedo molte differenze tra etero e gay

Da ilfattoquotidiano.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex consigliere comunale del Vicentino, che in passato ha militato nel Partito democratico a Schio, ha recentemente aderito a Futuro Nazionale, il movimento associato al generale Vannacci. In passato, ha gestito un negozio di prodotti per adulti e ha dichiarato di apprezzare la remigrazione, affermando di non vedere differenze tra etero e gay. La sua transizione politica ha suscitato attenzione locale.

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Un tempo faceva politica con il Partito democratico a Schio, in provincia di Vicenza. Oggi è tra gli esponenti cittadini di Futuro Nazionale del generale Vannacci. Cesare Pasin, ex consigliere comunale e negoziante di 66 anni, ha già capito il senso della chiacchierata. “Volete chiedermi com’è possibile e se ho cambiato idea?”. Proprio così. Un tempo era “ moderato di sinistra ”, oggi guarda a destra con i cosiddetti “futuristi”. Ma non condivide tutto ciò che dicono. “Quando gestivo un sexy shop ho visto che belle persone ci sono tra etero, omosessuali, bisex e scambisti, da sinistra a destra”. E ancora, sulle uscite dei colleghi di partito: “Non mi sono mai definito un camerata e certi commenti sui gay non mi appartengono”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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