Un ex consigliere comunale del Vicentino, che in passato ha militato nel Partito democratico a Schio, ha recentemente aderito a Futuro Nazionale, il movimento associato al generale Vannacci. In passato, ha gestito un negozio di prodotti per adulti e ha dichiarato di apprezzare la remigrazione, affermando di non vedere differenze tra etero e gay. La sua transizione politica ha suscitato attenzione locale.

Un tempo faceva politica con il Partito democratico a Schio, in provincia di Vicenza. Oggi è tra gli esponenti cittadini di Futuro Nazionale del generale Vannacci. Cesare Pasin, ex consigliere comunale e negoziante di 66 anni, ha già capito il senso della chiacchierata. “Volete chiedermi com’è possibile e se ho cambiato idea?”. Proprio così. Un tempo era “ moderato di sinistra ”, oggi guarda a destra con i cosiddetti “futuristi”. Ma non condivide tutto ciò che dicono. “Quando gestivo un sexy shop ho visto che belle persone ci sono tra etero, omosessuali, bisex e scambisti, da sinistra a destra”. E ancora, sulle uscite dei colleghi di partito: “Non mi sono mai definito un camerata e certi commenti sui gay non mi appartengono”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ex consigliere comunale del Vicentino passato dal Pd a Vannacci: “Mi piace la remigrazione. Gestivo un sexy shop, non vedo molte differenze tra etero e gay”

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Temi più discussi: Leverei il bonus istruzione per dare quello per le armi: l'uscita del consigliere del Vicentino; Veneto, tutti gli uomini (e le donne) del generale; Simona Siotto, esclusione definitiva. È stata sostituita in consiglio comunale ad Arcugnano; Vannacci, selfie e reclutamento in Polesine: Continuiamo a fare tessere, qui entusiasmo mai visto. Poi cena con gli imprenditori.

serve una palestra per formare i giovani all'usodelle armi nelle scuole. Il consigliere comunale di Romano d'Ezzelino, ex esponente locale di Fratelli d'Italia, ha detto la sua sul tema sicurezza. ma nella destra sono pazzi o cosa? #gratteri #fentanyl x.com

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