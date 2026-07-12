Migliaia di ettari sono stati bruciati in incendi che i mezzi aerei non riescono ad avvicinare. Le fiamme si sono sviluppate in aree che solitamente non vedono incendi di queste dimensioni. Le condizioni climatiche sono considerate insolite per il Mediterraneo, con il fuoco che ricorda gli incendi tipici del Nordamerica. Le autorità stanno intervenendo con mezzi di terra, ma l'estensione dei roghi rende difficile il controllo.

Incendi da migliaia di ettari. Roghi inavvicinabili anche per i mezzi aerei. “Cominciamo a notare condizioni inusuali per il Mediterraneo. Gli Incendi di dimensioni così grandi sono tipici del Nordamerica. Ora li stiamo importando anche da noi”. Matteo Baralis, ingegnere e direttivo dei Vigili del Fuoco del Piemonte, è distaccato al momento vicino Marsiglia, in Francia. Nel paese 25mila ettari sono già andati a fuoco quest’anno: un’area doppia rispetto all’11 luglio del 2025. L’enorme rogo che in Spagna è costato almeno dodici vite e ha incenerito 3.200 ettari. In dieci giorni sui Pirenei sono bruciati 5mila ettari, con 850 pompieri impegnati e 10mila cittadini evacuati. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’Europa nell’era dei roghi monstre. Il pompiere: “A fuoco migliaia di ettari, come in Nordamerica”

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