L’Europa è schizofrenica | ci voleva rendere liberi invece sorveglia e punisce

Notizia in breve

L’Unione europea sta attraversando una fase di contraddizioni tra promesse di libertà e pratiche di sorveglianza e sanzioni. Le politiche adottate sembrano andare contro gli obiettivi dichiarati di tutela dei diritti, con strumenti di controllo e penalizzazioni sempre più diffusi. Questa dinamica evidenzia tensioni interne tra valori affermati e misure concrete, creando una situazione di instabilità e sfiducia tra istituzioni e cittadini.