L’Europa è schizofrenica | ci voleva rendere liberi invece sorveglia e punisce
L’Unione europea sta attraversando una fase di contraddizioni tra promesse di libertà e pratiche di sorveglianza e sanzioni. Le politiche adottate sembrano andare contro gli obiettivi dichiarati di tutela dei diritti, con strumenti di controllo e penalizzazioni sempre più diffusi. Questa dinamica evidenzia tensioni interne tra valori affermati e misure concrete, creando una situazione di instabilità e sfiducia tra istituzioni e cittadini.
Poche istituzioni politiche al mondo stanno portando al punto di rottura le contraddizioni al proprio interno come l’Unione europea. Qui si stanno concentrando aporie che investono tutto l’orizzonte delle nostre società, sempre più alle prese con il contrasto tra le premesse e le promesse su cui sono state fondate e gli esiti, non solo economici, con cui fanno i conti.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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