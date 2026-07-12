L’estate sprecata della scuola italiana

Ogni anno, all’inizio di giugno, le scuole italiane chiudono le porte e restano vuote per settimane. Durante questo periodo, migliaia di edifici scolastici sono inattivi, con pochi studenti e personale presente. Le strutture spesso non vengono utilizzate o mantenute, e molte sono lasciate in stato di abbandono. La chiusura estiva si protrae per mesi, senza interventi significativi per riqualificare o riutilizzare gli spazi.

Ogni anno, quando suona l’ultima campanella a inizio giugno, l’Italia si ritrova per settimane con migliaia di edifici scolastici quasi vuoti, dunque teoricamente disponibili per tutto ciò che durante l’anno appare complicato o impossibile: sistemare bagni, riparare infissi, tinteggiare pareti, rinnovare laboratori, mettere mano agli impianti, rendere utilizzabili palestre e cortili, sostituire arredi consumati e affrontare quella manutenzione minuta che, proprio perché non produce inaugurazioni né fotografie con il nastro tricolore, finisce spesso ai margini delle priorità pubbliche. Qualcosa si fa, sia chiaro, ma a settembre per notare le migliorie bisogna essersi allenati con la settimana enigmistica a scovare le differenze tra un’immagine e l’altra. 🔗 Leggi su Panorama.it

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