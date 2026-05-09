Scuola tra ansia e conflitti docenti stressati e studenti fragili | il lato emotivo della scuola italiana INTERVISTA a Salvo Noè
La scuola italiana si confronta con numerosi problemi legati all’aspetto emotivo, tra cui aumentano i casi di ansia tra gli studenti e tensioni tra i docenti. Sono presenti situazioni di disagio emotivo, stress e isolamento sociale che coinvolgono sia insegnanti che studenti. In questo scenario, si osservano anche difficoltà nelle relazioni interpersonali e nelle dinamiche di classe. Recentemente, a riguardo, è stata rilasciata un’intervista a un esperto di scuola e psicologia.
Ansia scolastica, disagio emotivo, stress dei docenti, isolamento sociale e difficoltà relazionali: il dottor Salvo Noè, intervistato all'interno della rubrica di Orizzonte Scuola "I Protagonisti", analizza le fragilità della scuola contemporanea e lancia un appello sull’importanza dell’educazione emotiva nelle classi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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