Scuola tra ansia e conflitti docenti stressati e studenti fragili | il lato emotivo della scuola italiana INTERVISTA a Salvo Noè

La scuola italiana si confronta con numerosi problemi legati all’aspetto emotivo, tra cui aumentano i casi di ansia tra gli studenti e tensioni tra i docenti. Sono presenti situazioni di disagio emotivo, stress e isolamento sociale che coinvolgono sia insegnanti che studenti. In questo scenario, si osservano anche difficoltà nelle relazioni interpersonali e nelle dinamiche di classe. Recentemente, a riguardo, è stata rilasciata un’intervista a un esperto di scuola e psicologia.

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