Il Papa ha tenuto il suo primo Angelus a Castel Gandolfo, dove si è trasferito per un breve periodo di riposo e preghiera. Durante l'evento, ha affermato che il mondo ha bisogno di pace e di frutti di bene. La cerimonia si è svolta in un contesto di tranquillità, con il Papa che ha rivolto un messaggio di speranza ai presenti.

Cecilia Seppia – Città del Vaticano E’ il primo Angelus di Leone a Castel Gandolfo dove il Papa si è trasferito per trascorrere un breve periodo estivo di riposo e preghiera. L’accoglienza di residenti, turisti e fedeli, radunati in Piazza della Libertà, su cui affaccia il Palazzo apostolico, nonostante il sole allo zenit e la colonnina di mercurio che sfiora i 40 gradi, è grande e festosa. Leone commenta la celebre parabola del seminatore che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua Parola nel nostro cuore. Miracoli d’amore A volte, come nel racconto dell’evangelista Matteo, il seme incontra un terreno duro, insensibile, sassoso o invaso da rovi, altre una terra feconda e pronta alla semina. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Leone XIV: il mondo ha bisogno di pace e frutti di bene

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: il servizio ai poveri rinnova la società, il mondo ha bisogno di pace

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