Le cinque truffe più diffuse sullo smartphone | ecco come possono rubare soldi e identità

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le truffe più diffuse sugli smartphone sono aumentate, con metodi che permettono di sottrarre soldi e dati personali. Tra le più comuni ci sono phishing via messaggi o email, app fake, richieste di pagamento fraudolente, furto di credenziali tramite malware e truffe sui social. Queste tecniche sfruttano vulnerabilità e ingenuità degli utenti, con rischi concreti di perdita di denaro, furto di identità e accesso non autorizzato a dati sensibili.

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Firenze, 12 luglio 2026 - Una giungla. Tante sono le truffe che in questi ultimi tempi corrono sugli smartphone e nelle quali è facilissimo cadere in trappola  rischiando di vedersi svuotare conto correnti, rubare identità e dati sensibili. Il tutto a portata di click. Una svista, un tasto cliccato per errore o per troppa fretta e il guaio è fatto. Ma vediamo quali sono le cinque truffe più diffuse e come è possibile difendersi: tra queste ci sono il phishing bancariopostale, i falsi pacchi in giacenza, le truffe whatsapp, le offerte di lavoro inesistenti o i falsi operatori telefonici.  Phishing o Vishing bancario. I truffatori fingendosi ... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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