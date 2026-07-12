Il reddito dei giovani lavoratori autonomi è diminuito, mentre i guadagni più elevati si registrano tra i 55 e i 64 anni. La percentuale di giovani che optano per la libera professione è in calo, e il reddito medio di questa categoria si è ridotto rispetto al passato. La difficoltà di mantenersi con il lavoro indipendente si traduce in un calo dei guadagni e in un percorso più lungo per raggiungere una stabilità economica.

Oggi i giovani che scelgono di lavorare come autonomi o di intraprendere la libera professione si trovano ad affrontare un percorso molto più lungo e complesso rispetto alle generazioni precedenti. I redditi iniziali sono più bassi, i tempi di crescita più lenti e il divario economico sempre più marcato rispetto ai professionisti senior. Questo è quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni, che fa luce su un sistema in cui il momento di massimo guadagno viene continuamente rinviato. Chi sono i liberi professionisti più penalizzati. Negli ultimi cinquant’anni il progressivo calo della natalità e il costante invecchiamento della popolazione hanno modificato gli equilibri demografici in Italia, con effetti inevitabili anche sul mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lavoro autonomo in crisi, crolla il reddito dei giovani: picco dei guadagni solo tra i 55-64 anni

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Common Prosperity in China Collapses: No Jobs, No Income, No Food for the People!

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