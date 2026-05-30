Solo l’11% dei giovani con reddito basso visita i musei, secondo uno studio recente. Nonostante il patrimonio artistico e culturale, molte strutture del Sud restano poco frequentate. La mancanza di risorse economiche sembra limitare l’accesso ai siti culturali, anche quelli riconosciuti dall’UNESCO. La situazione evidenzia una disparità nell’uso e nella fruizione delle risorse culturali tra diverse fasce sociali.

? Domande chiave Perché i musei del Sud restano vuoti nonostante l'immenso patrimonio?. Come influisce il reddito familiare sull'accesso ai siti UNESCO?. Quali barriere impediscono ai musei di collaborare con le scuole?. Cosa rischia il futuro del patrimonio italiano senza nuove generazioni?.? In Breve Solo l'11,3% dei figli di famiglie a basso reddito ha visitato musei nel 2022.. Il divario territoriale vede Lombardia e Veneto con tassi di partecipazione più elevati.. In Campania l'alto numero di siti culturali non garantisce l'accesso ai minori.. Meno di un terzo dei musei collabora concretamente con il sistema scolastico.. Solo l’11,3% dei componenti con figli appartenenti a famiglie con basso reddito ha visitato un sito culturale nel 2022, secondo i dati dell’indagine condotta da Openpolis e Con i Bambini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cultura per pochi: solo l’11% dei giovani a basso reddito va nei musei

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