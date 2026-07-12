Un gruppo di familiari e rappresentanti ha scritto un appello alla Farnesina, chiedendo chiarimenti sulla sorte di Mahmoud Al-Najjar, ingegnere di Gaza fermato dalle forze israeliane al valico di Kerem Shalom mentre si preparava a partire verso l’Italia. L’uomo, atteso a Tor Vergata, è stato arrestato durante il trasferimento e la richiesta invita le autorità italiane a intervenire per ottenere informazioni ufficiali sulla sua condizione.

Un appello congiunto per chiedere all’Italia di attivarsi per ottenere chiarimenti ufficiali sulla sorte di Mahmoud Al – Najjar, l’ingegnere di Gaza fermato dalle autorità israeliane al valico di Kerem Shalom mentre lasciava la Striscia nell’ambito di un trasferimento coordinato verso l’Italia. I firmatari chiedono anche alla Farnesina di sollecitare il rispetto delle garanzie fondamentali e favorire l’accesso di avvocati e organismi indipendenti. Si seguito il testo dell’appello e i firmatari. Mahmoud Al-Najjar aveva ottenuto ciò che oggi, per migliaia di giovani palestinesi, appare irraggiungibile: una via d’uscita da Gaza. Ingegnere informatico e matematico, sopravvissuto a un bombardamento che gli aveva già strappato la moglie, i figli e decine di parenti, era stato selezionato per una borsa di studio dell’Università di Tor Vergata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Farnesina.

© Ilfattoquotidiano.it - L’appello alla Farnesina per Mahmoud, l’ingegnere di Gaza atteso a Tor Vergata ma arrestato dalle Idf: “L’ Italia ha il dovere di chiedere chiarimenti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gaza: arrestato l’ingegnere che doveva studiare a Tor VergataUn ingegnere arrestato a Gaza, destinato a studiare a Tor Vergata, è stato accusato di terrorismo.

Studente di Gaza lascia la Striscia per andare a studiare a Tor Vergata: arrestato da Idf. “È di Hamas”Un studente di Gaza stava per partire con altri 17 giovani verso Roma per studiare all’Università di Tor Vergata, dopo essere stato ammesso a un...

L’appello alla Farnesina per Mahmoud, l’ingegnere di Gaza atteso a Tor Vergata ma arrestato dalle Idf: L’ Italia ha il dovere di chiedere chiarimentiLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Gaza-Roma. Ma Mahmoud non è arrivato Inghiottito pubblicato il 12 Luglio 2026 a firma di Oliver Jones ... ilfattoquotidiano.it

Tor Vergata, palestinese arrestato aveva i titoli per accedere al master(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Sono arrivati per ora nel nostro ateneo 7 studenti palestinesi: non ci occupiamo degli aspetti legati alla documentazione che li riguarda ma solo della parte relativa alla ... tuttosport.com