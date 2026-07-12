L’appello alla Farnesina per Mahmoud l’ingegnere di Gaza atteso a Tor Vergata ma arrestato dalle Idf | L’ Italia ha il dovere di chiedere chiarimenti

Da ilfattoquotidiano.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un gruppo di familiari e rappresentanti ha scritto un appello alla Farnesina, chiedendo chiarimenti sulla sorte di Mahmoud Al-Najjar, ingegnere di Gaza fermato dalle forze israeliane al valico di Kerem Shalom mentre si preparava a partire verso l’Italia. L’uomo, atteso a Tor Vergata, è stato arrestato durante il trasferimento e la richiesta invita le autorità italiane a intervenire per ottenere informazioni ufficiali sulla sua condizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un appello congiunto per chiedere all’Italia di attivarsi per ottenere chiarimenti ufficiali sulla sorte di Mahmoud Al – Najjar, l’ingegnere di Gaza fermato dalle autorità israeliane al valico di Kerem Shalom mentre lasciava la Striscia nell’ambito di un trasferimento coordinato verso l’Italia. I firmatari chiedono anche alla Farnesina di sollecitare il rispetto delle garanzie fondamentali e favorire l’accesso di avvocati e organismi indipendenti. Si seguito il testo dell’appello e i firmatari. Mahmoud Al-Najjar aveva ottenuto ciò che oggi, per migliaia di giovani palestinesi, appare irraggiungibile: una via d’uscita da Gaza. Ingegnere informatico e matematico, sopravvissuto a un bombardamento che gli aveva già strappato la moglie, i figli e decine di parenti, era stato selezionato per una borsa di studio dell’Università di Tor Vergata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Farnesina.

l8217appello alla farnesina per mahmoud l8217ingegnere di gaza atteso a tor vergata ma arrestato dalle idf l8217 italia ha il dovere di chiedere chiarimenti
© Ilfattoquotidiano.it - L’appello alla Farnesina per Mahmoud, l’ingegnere di Gaza atteso a Tor Vergata ma arrestato dalle Idf: “L’ Italia ha il dovere di chiedere chiarimenti”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Gaza: arrestato l’ingegnere che doveva studiare a Tor VergataUn ingegnere arrestato a Gaza, destinato a studiare a Tor Vergata, è stato accusato di terrorismo.

Studente di Gaza lascia la Striscia per andare a studiare a Tor Vergata: arrestato da Idf. “È di Hamas”Un studente di Gaza stava per partire con altri 17 giovani verso Roma per studiare all’Università di Tor Vergata, dopo essere stato ammesso a un...

L’appello alla Farnesina per Mahmoud, l’ingegnere di Gaza atteso a Tor Vergata ma arrestato dalle Idf: L’ Italia ha il dovere di chiedere chiarimentiLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Gaza-Roma. Ma Mahmoud non è arrivato Inghiottito pubblicato il 12 Luglio 2026 a firma di Oliver Jones ... ilfattoquotidiano.it

Tor Vergata, palestinese arrestato aveva i titoli per accedere al master(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Sono arrivati per ora nel nostro ateneo 7 studenti palestinesi: non ci occupiamo degli aspetti legati alla documentazione che li riguarda ma solo della parte relativa alla ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web