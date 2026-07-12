ladri e maltempo le paure dei lombardi alla vigilia delle partenza per le vacanze

In Lombardia, si registrano in media 94 furti nelle abitazioni ogni giorno. Questa situazione preoccupa particolarmente chi si sta preparando a partire per le vacanze estive. Oltre ai furti, le condizioni meteo avverse rappresentano un altro fattore di preoccupazione per i residenti. La combinazione di criminalità e maltempo sembra influenzare le priorità di chi si accinge a lasciare le proprie case per un periodo di assenza.

La media di 94 furti nelle case al giorno fa paura. Tanto che i lombardi pronti a partire per le vacanze estive hanno come prima preoccupazione difendersi dai ladri. A rivelarlo è un’indagine che il portale di servizi Facile.it ha commissionato all’istituto di ricerca Emg. Le abitazioni private colpite da intrusione in Lombardia sono state 34.333 nell’ultimo anno. Chi più.. A livello provinciale Milano è al primo posto con 9.451 denunce, una ogni 344 residenti. Seconda è Brescia con 4.680, tra i territori più colpiti per diffusione del fenomeno: uno ogni 256. Terza, per valore assoluto, è la provincia di Monza e Brianza con 3.961 denunce (una ogni 222 residenti), un dato complessivo di poco superiore a quello varesino (3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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