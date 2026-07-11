L’Italia ha battuto la Norvegia con un punteggio di 16-3 nella prima partita della seconda divisione dei Mondiali di lacrosse femminile. Klauss ha segnato quattro gol, contribuendo al largo risultato della squadra. La partita si è svolta senza sanzioni o incidenti di rilievo. L’Italia ha dominato fin dall’inizio, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di 9-1. La sfida ha aperto la fase a gironi del torneo, che prevede la promozione in prima divisione.

L’Italia ha esordito con una bella vittoria ai Mondiali di lacrosse femminile (seconda divisione, in palio la promozione al massimo livello iridato), disciplina che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con il format sixes. Le azzurre hanno travolto la Norvegia con un perentorio 23-2 sui prati di Breslavia (Polonia), dominando il confronto fin dalle battute iniziali e sciorinando una superiorità tecnica nei confronti della compagine scandinava, incapace di reagire alla qualità di gioco della nostra Nazionale. La partita è stata indirizzata nei primi sei minuti, con i gol di Colson, Fawcett e James per il 3-0. Johnset e... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Lacrosse, l’Italia travolge di gol la Norvegia ai Mondiali: poker di Klauss, ottimo avvio in seconda dvisione

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