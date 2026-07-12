La versione buonista dell’Odissea ci racconta un passato mai esistito

Mario Lentano, docente di Lingua e letteratura latina all’Università di Siena, ha affermato che la versione idealizzata dell’Odissea rappresenta un’immagine del passato che non corrisponde alla realtà storica.

Mario Lentano insegna Lingua e letteratura latina all’Università di Siena ed è uno dei più autorevoli studiosi italiani, profondo conoscitore del mondo antico. Benché non sia certo ascrivibile all’universo culturale conservatore, nei giorni scorsi il professore ha ripreso sui social il nostro articolo dedicato all’ Odissea di Christopher Nolan e alle polemiche seguite alla scelta del regista di scritturare una attrice nera per il ruolo di Elena.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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La Vera Storia di OMERO: l'Iliade, l'Odissea e il mistero del poeta cieco

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