Nel palinsesto Mediaset 2026-2027 sono previste numerose fiction, tra cui serie italiane e turche. Tra le novità, ci sono la storia di Carlo Acutis, la presenza di Vanessa Incontrada e il ritorno di Can Yaman. Sono stati annunciati anche progetti segreti in fase di sviluppo con Gabriel Garko e Raoul Bova. La programmazione include diverse produzioni italiane, oltre alle serie turche già note per i buoni ascolti.

C’è tanta fiction nei Palinsesti 20262027 di Mediaset. E non solo serie turche, che pure garantiscono ottimi ascolti a fronte di investimenti limitati. Canale 5 continua a scommettere sulla serialità, sulle storie appassionanti e soprattutto sui volti “larghi”, amati dal grande pubblico: a cominciare da Sabrina Ferilli, che dopo l’inaspettato exploit della prima stagione, tornerà con A testa alta; e ancora Vanessa Incontrada e Can Yaman, pronti a sorprendere con nuovi personaggi e colpi di scena. Ecco tutte le novità, titolo per titolo. COSA FARANNO FERILLI, CHILLEMI E MARCO BOCCI. Bisognerà aspettare la prima metà del 2027 per rivedere... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La storia di Carlo Acutis, doppietta di Vanessa Incontrada e torna Can Yaman. Progetti top secret per Gabriel Garko e Raoul Bova: ecco le novità delle fiction Mediaset

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Temi più discussi: La storia di Carlo Acutis, doppietta di Vanessa Incontrada e torna Can Yaman. Progetti top secret per Gabriel Garko e Raoul Bova: ecco le novità delle fiction Mediaset; Su Canale 5 nuovi show e game classici come Ok il prezzo è giusto; Mediaset, tutti i palinsesti della nuova stagione: Selvaggia Lucarelli all'Isola e torna Ok il prezzo è giusto; Mediaset festeggia una stagione di successi: crescono ascolti e qualità.

Tv, la programmazione Mediaset, su Canale 5 nuovi show e game classici come Ok il prezzo è giusto. Per la fiction torna Viola come il mare. Anche la storia di Carlo Acutis. #ANSA x.com

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