Can Yaman Vanessa Incontrada e Marco Bocci tra le novità Mediaset 2026-2027!
Tra le nuove produzioni annunciate da Mediaset spiccano Il labirinto delle farfalle con Can Yaman, Un mondo bellissimo ed Erica, un detective per caso con Vanessa Incontrada, oltre ad Alex Bravo con Marco Bocci. Una stagione che punta su volti molto amati dal pubblico. L’autunno televisivo 2026-2027 di Mediaset si prepara a puntare ancora una volta sulle fiction, un genere che continua a rappresentare uno dei pilastri della programmazione di Canale 5. Durante la tradizionale presentazione dei nuovi palinsesti, tenutasi a Cologno Monzese davanti alla stampa, sono stati annunciati i titoli che accompagneranno il pubblico nei prossimi mesi tra conferme, sequel molto attesi e produzioni completamente inedite. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Segui gli aggiornamenti su Mediaset.
Il videomessaggio di Checco Zalone a Fiorello - La Pennicanza 26/01/2026
Notizie e thread social correlati
Palinsesti Mediaset 2026/2027: tutte le novità tra Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi!Per la stagione 2026/2027, Mediaset prevede il ritorno del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi e modifiche alla programmazione de L’Isola dei...
Due mesi di riprese per la serie tv Mediaset “Un mondo bellissimo” con Vanessa IncontradaOrvieto sarà teatro di riprese per due mesi della serie tv “Un mondo bellissimo”, con Vanessa Incontrada.
Argomenti più discussi: TG5: A Rimini, Mediaset svela le nuove fiction Video; Le tre fiction Mediaset che devi vedere il prossimo autunno; Italian Global Series 2026: Rai, Mediaset e le varianti del made in Italy; Anteprime, sequel e fiction. Riecco Italian Global Series.
Can Yaman è pronto a sorprendere ancora una volta il pubblico. Dopo aver conquistato milioni di spettatori con ruoli intensi e ricchi d'azione, l'attore si prepara a vestire i panni di un avvocato nella nuova serie comedy Bro, prodotta da Lux Vide. Un progett facebook
Mediaset, le fiction del 2026-2027: Vanessa Incontrada protagonista di due serie, Can Yaman al centro de Il Labirinto delle FarfalleMediaset fiction palinsesti 2026-2027. Fra le novità della nuova stagione c'è Erica, produzione con Vanessa Incontrada. maridacaterini.it