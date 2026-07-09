Can Yaman Vanessa Incontrada e Marco Bocci tra le novità Mediaset 2026-2027!

Da uominiedonnenews.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le nuove produzioni annunciate da Mediaset spiccano Il labirinto delle farfalle con Can Yaman, Un mondo bellissimo ed Erica, un detective per caso con Vanessa Incontrada, oltre ad Alex Bravo con Marco Bocci. Una stagione che punta su volti molto amati dal pubblico. L’autunno televisivo 2026-2027 di Mediaset si prepara a puntare ancora una volta sulle fiction, un genere che continua a rappresentare uno dei pilastri della programmazione di Canale 5. Durante la tradizionale presentazione dei nuovi palinsesti, tenutasi a Cologno Monzese davanti alla stampa, sono stati annunciati i titoli che accompagneranno il pubblico nei prossimi mesi tra conferme, sequel molto attesi e produzioni completamente inedite. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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