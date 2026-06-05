La premier ha affermato che il settore nautico rappresenta una delle espressioni più avanzate del Made in Italy, evidenziando come la qualità italiana si confronti a livello internazionale. Ha inoltre sottolineato quanto il settore contribuisca alla produzione per ogni euro investito, indicando un forte ritorno economico. La dichiarazione si focalizza sull’importanza della nautica come esempio di eccellenza manifatturiera e di competitività nel mercato globale.

«La nautica è una delle espressioni più avanzate del Made in Italy: uno dei settori nei quali la qualità italiana si misura con la competizione globale e l’ eccellenza manifatturiera si trasforma in forza reputazionale ». A sottolinearlo è stata la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato alla Convention Satec 2026 di Confindustria nautica, in corso a Fasano, all’interno di Borgo Egnazia. Meloni: «La nautica tra le espressioni più avanzate del Made in Italy». «È una filiera – ha ricordato Meloni – che unisce tecnologia, design, servizi, presenza sui mercati. È una realtà industriale solida e diffusa che produce benefici ben oltre il perimetro dei propri cantieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nautica, Meloni: «È una delle espressioni più avanzate del Made in Italy». E rivela quanto produce per ogni euro investito

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