Una donna truffata ha commentato con soddisfazione la denuncia dei criminali coinvolti. Ha affermato di essere felice per questa azione, sperando che ora i truffatori possano cercare un lavoro onesto. La sua reazione si basa sulla convinzione che, anche se non sono gli unici a commettere reati, si sia inflitto un danno significativo ai responsabili. La sua dichiarazione è stata rilasciata a margine di una notizia che riguarda un’operazione contro i truffatori.

di Marianna Vazzana MILANO "Questa notizia mi riempie di gioia. Non saranno certo gli unici malviventi ma intanto è stato dato un duro colpo ai truffatori". A parlare è una donna di 51 anni che alcuni mesi fa è stata vittima di un raggiro insieme alla madre anziana in zona Gallaratese. La sua, per fortuna, è una storia a lieto fine. "Purtroppo non è stato così per tanti altri". Ma ora, sapere che la polizia ha scoperto e smantellato a Napoli una “centrale delle truffe“ denunciando una coppia che era il punto di riferimento di un’organizzazione criminale, la solleva. "E non poco. Perché è un segnale importante di attenzione verso le persone fragili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La reazione di una donna truffata: "Felice per la denuncia dei criminali. Magari ora cercheranno lavoro?"

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