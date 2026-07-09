Un’ora di lavoro pagata meno di una birra | la denuncia dei sindacati sul Kappa FuturFestival di Torino

I sindacati hanno denunciato che durante il Kappa FuturFestival di Torino, circa mille lavoratori coinvolti hanno ricevuto un pagamento inferiore a quello di una birra per un’ora di lavoro. Nonostante il festival generi milioni di euro di ricavi ogni anno, i lavoratori hanno evidenziato condizioni salariali molto basse. La questione riguarda principalmente le modalità di pagamento e le ore lavorate. Non sono state fornite ulteriori precisazioni sui soggetti coinvolti o sui dettagli contrattuali.

Ogni anno, il Kappa FuturFestival di Torino riesce a generare milioni di euro di ricavi. Eppure, per i circa mille lavoratori dietro le quinte il bilancio è decisamente diverso. A denunciare la situazione è l’Unione sindacale di base (Usb), secondo cui alcuni addetti all’accoglienza vengono pagati, per un’ora di lavoro, meno del prezzo di una birra all’interno dell’evento stesso. Per l’Usb questa situazione non è altro che «la fotografia della povertà contrattuale: contratti nazionali che esistono, ma che non garantiscono un salario dignitoso». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da USB Vigilanza – A.L.I. (@usbvigilanza) Il festival. 🔗 Leggi su Open.online

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