La Promessa anticipazioni dal 13 al 19 luglio 2026 | la verità sulla morte di Jana
Nelle puntate dal 13 al 19 luglio 2026, la telenovela rivela l’identità dell’assassino di Jana Exposito. La vicenda si avvia alla risoluzione del mistero sulla sua morte, che ha tenuto in sospeso i fan. I prossimi episodi sveleranno i dettagli dell’omicidio, portando alla luce il colpevole. La narrazione si concentra sulla scoperta delle prove e dei moventi, mentre i personaggi affrontano le conseguenze di quanto accaduto.
© RTVE Il mistero più grande de La Promessa sta per risolversi. Nel corso dei prossimi episodi della telenovela iberica, i telespettatori scopriranno finalmente chi ha assassinato Jana Exposito. Una rivelazione che parte quando Lorenzo de la Mata sequestra Angela de Figueroa e pone un vero e proprio ricatto a Leocadia: se non le darà in sposa la figlia, lui rivelerà a tutti quanti che è stata lei e non Cruz Ezquerdo, ormai rinchiusa in prigione da mesi, ad uccidere Jana. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prime time. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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