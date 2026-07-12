© RTVE Il mistero più grande de La Promessa sta per risolversi. Nel corso dei prossimi episodi della telenovela iberica, i telespettatori scopriranno finalmente chi ha assassinato Jana Exposito. Una rivelazione che parte quando Lorenzo de la Mata sequestra Angela de Figueroa e pone un vero e proprio ricatto a Leocadia: se non le darà in sposa la figlia, lui rivelerà a tutti quanti che è stata lei e non Cruz Ezquerdo, ormai rinchiusa in prigione da mesi, ad uccidere Jana. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prime time. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 13 al 19 luglio 2026: la verità sulla morte di Jana

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La Promessa - Anticipazioni 5 Luglio 2026 - LOPE E VERA NON CREDONO A DONNA AMALIA

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