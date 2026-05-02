La Promessa Anticipazioni | Il segreto della gioielleria e la morte di Jana!

Il Duca di Carril torna al centro delle trame di La Promesa e porta con sé segreti pericolosi. Il suo legame con Vera, la gioielleria usata come copertura e il veleno che ha ucciso Jana riaprono uno dei misteri più dolorosi della soap. La Promesa, il ritorno del Duca di Carril riapre i segreti più pericolosi. A La Promesa, certi personaggi non hanno bisogno di apparire spesso per lasciare un segno profondo nella storia. Alcuni si muovono ai margini, quasi nascosti, ma quando tornano in scena finiscono per trascinare con sé segreti, paure e verità rimaste troppo a lungo sepolte. È proprio questo il caso del Duca di Carril, una figura che finora ha agito soprattutto nell’ombra, ma che adesso sembra destinata ad avere un peso decisivo nelle nuove trame della soap.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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