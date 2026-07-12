La passerella pedonale tra via Paolo Gorini e via Secondo Cremonesi sarà chiusa per due giorni mentre vengono eseguiti lavori di manutenzione. Il Comune ha affidato l’intervento, che prevede il rifacimento della pensilina e della ringhiera, con un investimento di circa 44 mila euro. Le operazioni comprendono anche attività di coordinamento della sicurezza durante i lavori. La chiusura temporanea permetterà di completare gli interventi.

Al via la riqualificazione del collegamento pedonale tra via Paolo Gorini e via Secondo Cremonesi. Il Comune di Lodi ha affidato i lavori di manutenzione della pensilina e della ringhiera del passaggio, per un investimento di circa 44mila euro, comprese le attività di coordinamento della sicurezza. L’intervento riguarderà dunque il ripristino della struttura, la manutenzione delle parti in calcestruzzo, il rifacimento e la verniciatura della ringhiera e la sistemazione dell’illuminazione presente lungo il percorso. I lavori saranno eseguiti nel mese di agosto, così da ridurre il più possibile i disagi per chi quotidianamente utilizza il collegamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La passerella pedonale sarà riqualificata. Starà chiusa due giorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, la piscina Argelati (chiusa dal 2022) sarà riqualificata. Il Comune investirà 28 milioni di euroLa piscina Argelati, chiusa dal 2022, sarà riqualificata con un investimento di 28 milioni di euro da parte del Comune.

Nuova passerella pedonale in arrivo a Monza, sarà un progetto da 500mila euroA Monza arriverà una nuova passerella pedonale con un investimento di circa 500mila euro, con i lavori previsti per questa estate.

Si parla di: La passerella pedonale sarà riqualificata. Starà chiusa due giorni.

La passerella pedonale sarà riqualificata. Starà chiusa due giorniAl via la riqualificazione del collegamento pedonale tra via Paolo Gorini e via Secondo Cremonesi. Il Comune di Lodi ha affidato i lavori di manutenzione della pensilina e della ringhiera del passaggi ... ilgiorno.it

Ponte al Pino, riaperta in anticipo la passerella pedonaleAGGIORNAMENTO ore 18 - Nel pomeriggio di oggi è stata completata la rimozione del vecchio impalcato di Ponte al Pino, cavalcaferrovia nel nodo di Firenze. Proseguono secondo i tempi previsti i lavori ... nove.firenze.it