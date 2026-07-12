La nuova vita di Sofia Maragoni a 31 anni | da cestista professionista a professoressa

Da corrieredelveneto.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 31 anni, Sofia Marangoni, ex cestista professionista, ha annunciato il cambio di carriera. Dopo aver giocato in diverse città italiane, tra cui Venezia, Parma, Torino e Livorno, torna all’Alpo in Serie A2. Contestualmente, si sta preparando a diventare docente di educazione fisica presso un istituto superiore. La sua carriera sportiva si conclude con questa decisione, che segna un nuovo percorso professionale.

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Giocatrice di basket e professoressa di educazione fisica. A 31 anni, la veronese Sofia Marangoni inizia una nuova vita. Dopo aver girato l’Italia dei canestri fra Venezia, Parma, Torino, Campobasso, Castelnuovo ScriviaDerthona e Livorno, ritorna qui «a casa» cioè all’Alpo in A2 e si prepara a diventare docente all’istituto superiore Giorgi. Cestista professionista e chinesiologa: come nasce questo ritorno a casa, Marangoni?«Fin da ragazzina, quand’ho lasciato Verona per andare alla Reyer Venezia, gli studi sono stati un po’ la mia fuga dalle palestre, anche se per il 99% degli sportivi spesso è il contrario. La chinesiologia è la disciplina di noi laureati in scienze motorie. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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