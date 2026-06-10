Divock Origi, ex attaccante del Milan, ha annunciato il ritiro dal calcio a 31 anni tramite una lettera pubblicata su The Players' Tribune. La decisione arriva dopo aver concluso la carriera professionistica, senza specificare future attività. Origi lascia il calcio e si prepara a intraprendere una nuova vita lontano dai campi.

Arriva al capolinea la parabola calcistica di uno dei profili più discussi e iconici degli ultimi anni di calcio europeo. Nella giornata di ieri, Divock Origi, attaccante belga classe 1995, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato. L'ex eroe del Liverpool non disputava un match ufficiale dall'aprile 2024, quando scese in campo in Premier League con la maglia del Nottingham Forest durante la sua parentesi di prestito dal Milan. Il calciatore ha affidato le motivazioni della sua scelta a una toccante ed esclusiva lettera pubblicata su The Players' Tribune. «Grazie, Dio. Grazie, calcio. Sono venuto al mondo con il pallone tra i piedi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Origi lascia il calcio a 31 anni: la lettera d’addio e la sua nuova vita lontano dai campi

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Origi si ritira dal calcio a 31 anni, l'annuncio: «Il mio scopo in questo sport è compiuto»

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