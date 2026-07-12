Il direttore dell'ospedale Galeazzi ha annunciato nuovi bollettini Covid nel 2026, parlando ancora di contagi e indice Rt. Ha espresso paura di scomparire e ha riproposto il linguaggio usato durante i mesi più critici della pandemia. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di attenzione ai dati epidemiologici e ai rischi ancora presenti.

Il direttore del Galeazzi Fabrizio Pregliasco blatera ancora di contagi e Rt: la paura di scomparire è troppa. Fabrizio Pregliasco si deve sentire un bel po’ abbandonato se, per farsi vedere, deve parlare esattamente come lui e le altre virostar parlavano nei mesi caldi del Covid. Se non ci credete, ecco il suo bollettino di venerdì: «L’aumento della circolazione del Sars-CoV-2 che stiamo osservando in queste settimane era in larga parte prevedibile. I numeri restano molto contenuti: l’incidenza nazionale è ancora inferiore a 0,5 casi ogni 100.000 abitanti, con circa 330 ricoverati in area medica e una quindicina di pazienti in terapia intensiva in tutta Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - La nostalgia canaglia di Pregliasco: ancora bollettini Covid nel 2026

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