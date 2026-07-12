La necropoli segreta di Milano | il sepolcreto della Ca’ Granda tra peste patrioti e scienza forense

Da nonewsmagazine.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A circa quattro metri sotto via Francesco Sforza, si trova una necropoli nascosta, il sepolcreto della Ca’ Granda. La zona ospitava sepolture risalenti a periodi di peste e rivolte patriottiche, e oggi viene esplorata per scopi di scienza forense. Non ci sono segni visibili dall’esterno, solo un passaggio sotterraneo che conduce a un ambiente di pietra e ossa, lontano dal trambusto della città sopra.

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Quattro metri sotto l’asfalto di via Francesco Sforza, nel ventre di una Milano che corre e non si ferma mai, giace una città nell’ombra. Non ci sono insegne al neon, né colonne di traffico. Solo ossa, buio, e secoli di storia compressa nel silenzio di camere sotterranee che nessun manuale turistico ha mai saputo raccontare davvero. È il Sepolcreto della Ca’ Granda, la più grande e straordinaria necropoli urbana d’Italia, nascosta sotto la Chiesa della Beata Vergine Annunciata dell’antico Ospedale Maggiore di Milano. Un luogo che ha accolto i corpi di circa 150.000 pazienti tra il 1473 e il 1695, e che oggi restituisce alla città — e alla scienza — un archivio biologico di inestimabile valore. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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