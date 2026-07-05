Milano la domenica in un campo di girasoli senza lasciare la città? Si può all’Oasi Ca’ Granda di via Ripamonti

A Milano, è possibile visitare un campo di girasoli in città, presso l’Oasi Ca’ Granda in via Ripamonti. Il terreno si estende per circa un ettaro e mezzo e ospita circa 50.000 piante di girasoli. È presente anche un labirinto verde che permette di passeggiare e divertirsi attraversandolo. La superficie corrisponde a quasi tre campi da calcio regolamentari. La visita può essere effettuata di domenica, senza uscire dalla città.

Un terreno grande un ettaro e mezzo (per capirci, quasi tre campi da calcio regolamentari messi insieme) dove crescono 50.000 girasoli, con tanto di labirinto verde che ci si può divertire ad attraversare. E, tutto attorno, 42 ettari di risaie, campi di grano, siepi, orti, frutteti, un lago naturalistico, altalene e uno spazio gioco nel verde per bambini. Per immergersi nella campagna lombarda non bisogna più uscire da Milano, basta raggiungere l’Oasi Ca’ Granda, al numero 428 di viale Ripamonti che, dal 25 giugno, ha aperto al pubblico i terreni di proprietà di Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, frutto di storiche donazioni fatte a partire dalla metà del 1400, quando il Policlinico era l’Ospedale Maggiore, il più grande d’Europa, voluto da Francesco Sforza, e i milanesi lo chiamavano la Ca’ Granda. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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