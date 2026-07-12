La necropoli segreta di Milano | il sepolcreto della Ca’ Granda tra peste patrioti e scienza forense

A circa quattro metri sotto via Francesco Sforza, a Milano, è stata scoperta una necropoli nascosta, chiamata sepolcreto della Ca’ Granda. La zona, che si trova sotto il cimitero attuale, contiene resti di corpi risalenti a diverse epoche, tra cui il periodo della peste e momenti di attività legate alla scienza forense. La scoperta si inserisce in un contesto di studi archeologici e analisi storiche che coinvolgono anche aspetti di tutela e conservazione.

Quattro metri sotto l’asfalto di via Francesco Sforza, nel ventre di una Milano che corre e non si ferma mai, giace una città nell’ombra. Non ci sono insegne al neon, né colonne di traffico. Solo ossa, buio, e secoli di storia compressa nel silenzio di camere sotterranee che nessun manuale turistico ha mai saputo raccontare davvero. È il Sepolcreto della Ca’ Granda, la più grande e straordinaria necropoli urbana d’Italia, nascosta sotto la Chiesa della Beata Vergine Annunciata dell’antico Ospedale Maggiore di Milano. Un luogo che ha accolto i corpi di circa 150.000 pazienti tra il 1473 e il 1695, e che oggi restituisce alla città — e alla scienza — un archivio biologico di inestimabile valore. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, la domenica in un campo di girasoli senza lasciare la città? Si può, all’Oasi Ca’ Granda di via RipamontiA Milano, è possibile visitare un campo di girasoli in città, presso l’Oasi Ca’ Granda in via Ripamonti.

Epatite A dopo la cena al ristorante di Milano, Angelo Mazzone ricoverato in ospedale: Spero di guarireAngelo Mazzone di Milano Segreta ha spiegato di aver contratto l'Epatite A in una cena in un ristorante eritreo: il racconto della sua disavventura ... virgilio.it

La Milano Segreta di Angelo MazzoneSolo una voce fuori dall'ordinario poteva scegliere di raccontare una Milano straordinaria: quella delle bellezza, dell'arte, dei tesori nascosti dietro facciate anonime. E di farla conoscere persino ... rainews.it