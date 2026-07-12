La meteora autoproclamata dea del dissenso

Da laverita.info 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il 7 ottobre, Elena Basile, ex diplomatica, è salita all’attenzione dei media come figura di rilievo nel dissenso. È stata intervistata in televisione da una conduttrice nota. La donna si è definita “dea del dissenso” e ha ottenuto ampia copertura mediatica.

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L’ex diplomatica Elena Basile divenne un fenomeno mediatico, sdoganato in tv dalla Gruber, dopo il progrom del 7 ottobre. Cognome e nome: Basile Elena. Napoli, 1959. Fenomeno mediatico sdoganato in tv da Lilli Gruber su La7. Esploso dopo il pogrom del 7 ottobre 2023, l’ecatombe compiuta da Hamas dentro ai confini di Israele. In tal senso, e vista la sua parabola: una Francesca Albanese che non ce l’ha fatta. Quanto all’Ucraina, se sua è la spada che ha difeso il solco del filo-putinismo, è l’aratro di Alessandro Orsini che l’ha tracciato. «Solo io lo rappresento!» ha proclamato nell’ottobre 2023, prima di andarsene anzitempo dallo studio del Michele Santoro minore, Corrado Formigli, che l’aveva irrisa: «Vediamo di non scivolare nel ridicolo». 🔗 Leggi su Laverita.info

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